Aşı randevusun günü veya saati değiştirilebilir mi? İlk ve ikinci aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar

Aşı randevusu randevu alınan ekran üzerinden istendiği takdirde değiştirilebiliyor. Tüm bu işlemlerin yapılabildiği aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Aşı sırasının gelmesini bekleyen 55 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren haber Sağlık Bakanı'ndan geldi. Yüz binlerce vatandaş, kolay şekilde aşı randevusunun nasıl alınacağını sorguluyor. İşte, MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı...