Aşı randevusu telefon ile nasıl alınır? Telefon ve SMS ile Covid-19 aşı randevusu alma

MHRS ve e-Nabız üzerinden de randevu alınabiliyor Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Aşı sırası almak isteyenlerin, T.C Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Daha sonra da 'Aşı Randevusu' ekranı üzerinden uygun gün, saat ve hastaneyi tercih ederek randevu alınabiliyor.