Aşı randevusu telefon ile nasıl alınır? Telefon ve SMS ile Covid-19 aşı randevusu alma
Covid-19 aşı uygulamasında yaş sınırının 25'e inmesiyle aşı randevusu alma işlemleri de gündemde yer alıyor. Aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden kolayca alınabilirken telefon ve SMS ile de oluşturulabiliyor. Peki Aşı randevusu telefon ile nasıl alınır? Telefon ve SMS ile Covid-19 aşı randevusu alma...
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Koronavirüs aşı uygulamasının hızlanmasıyla aşı randevusu oluşturmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini MHRS veya e-Nabız üzerinden tamamlayabiliyorlar. Bununla birlikte isteyenler de Alo 182 hattını arayarak veya SMS yoluyla aşı randevularını alabiliyorlar. Peki aşı randevusu telefon ve mesaj yoluyla nasıl oluşturulur işte detaylar...
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Aşı randevusu telefon ile nasıl alınır?
Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. T.C Kimlik Numarası ile istenen tarih ve hastane belirtilerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.
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SMS ile aşı randevusu alma
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazarak 2023'e göndermek gerekecektir. Burada SMS üzerinden aşı durumu sorgulanarak randevu alınabiliyor. Eğer birey aşı olacak grupta yer alıyorsa, sistem MHRS'ye (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) yönlendirerek aşı randevusunun oluşturulmasını sağlıyor. Randevu bilgisi de SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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MHRS ve e-Nabız üzerinden de randevu alınabiliyor
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Aşı sırası almak isteyenlerin, T.C Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Daha sonra da 'Aşı Randevusu' ekranı üzerinden uygun gün, saat ve hastaneyi tercih ederek randevu alınabiliyor.