Aşı randevusu nasıl alınır ve iptal edilir? E devlet, telefon ve MHRS ile aşı randevusu sorgulama
Aşı randevusu, telefon, E devlet, MHRS ve E nabız ekranı ile alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programı dahilinde sırası gelenler, 1. ve 2. doz aşılarının randevularını T.C kimlik numaraları ile alabiliyorlar. Randevu alındıktan sonra randevu bilgileri SMS ile cep telefonlarına iletiliyor. Sağlık sistemleri üzerinden randevu bilgilerini oluşturanlar, aşı gün ve tarihini aynı şekilde iptal ederken farklı bir zaman dilimi için yeni randevu talep ediyorlar. Peki, aşı randevusu nasıl alınır ve iptal edilir? İşte, E devlet, telefon ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Aşı randevusu nasıl alınır sorusu, koronavirüse karşı aşı sırası gelen vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Ocak ayından beri aşılamanın devam ettiği ülke genelinde son olarak üçüncü doz aşıların 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına yapılacağı kaydedilmişti. Bu grupta yer alanlar ya da sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayan vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu ekranı MHRS, e Nabız ya da e Devlet'i kullanabilecekler. Ayrıca Alo 182 hattı ile de randevu oluşturulacak. Çoklu başvuru yöntemlerinin dışında randevularını değiştirmek veya iptal etmek isteyenler de MHRS'de yer alan "Randevu geçmişi"ni tıklayarak randevusunu iptal edebilecekler.
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COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;
www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.
TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.
Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.
Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.