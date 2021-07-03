Aşı randevusu nasıl alınır ve iptal edilir? E devlet, telefon ve MHRS ile aşı randevusu sorgulama

Aşı randevusu nasıl alınır sorusu, koronavirüse karşı aşı sırası gelen vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Ocak ayından beri aşılamanın devam ettiği ülke genelinde son olarak üçüncü doz aşıların 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına yapılacağı kaydedilmişti. Bu grupta yer alanlar ya da sırası geldiği halde aşılarını yaptırmayan vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu ekranı MHRS, e Nabız ya da e Devlet'i kullanabilecekler. Ayrıca Alo 182 hattı ile de randevu oluşturulacak. Çoklu başvuru yöntemlerinin dışında randevularını değiştirmek veya iptal etmek isteyenler de MHRS'de yer alan "Randevu geçmişi"ni tıklayarak randevusunu iptal edebilecekler.