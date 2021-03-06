Gündem Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 01:57 | 06 Mart 2021 - 01:57

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve MHRS ekranı ile aşı randevusu alma işlemi

Aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden gerçekleşiyor. Koronavirüs aşı sırasını e Nabız üzerinden sorgulayanlar, aşı randevularını telefon üzerinden de alabilecekler. Koronavirüs aşı randevusu MHRS sisteminden T. C kimlik numarası bilgileri ile alınacak. Öte yandan kolaylık olması adına Sağlık Bakanlığı'nın aşı platformunda Nasıl aşı olurum? başlıklı bölümde de aşı randevusu ile ilgili bilgi alınacak. işte, Telefon ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.