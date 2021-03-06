Aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve MHRS ekranı ile aşı randevusu alma işlemi
Aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden gerçekleşiyor. Koronavirüs aşı sırasını e Nabız üzerinden sorgulayanlar, aşı randevularını telefon üzerinden de alabilecekler. Koronavirüs aşı randevusu MHRS sisteminden T. C kimlik numarası bilgileri ile alınacak. Öte yandan kolaylık olması adına Sağlık Bakanlığı'nın aşı platformunda Nasıl aşı olurum? başlıklı bölümde de aşı randevusu ile ilgili bilgi alınacak. işte, Telefon ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Aşı randevusu alma ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açıldı. MHRS aşı randevusu ekranında T.C kimlik numarası bilgileri ile aşı sırası işlemi tamamlanacak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamalarının yanı sıra Alo 182 hattı üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşı randevusu da www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra tamamlanacak. Randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilecekler.
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75 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.