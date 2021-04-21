Aşı randevusu nasıl alınır? Telefon, SMS, E-Devlet 55 yaş aşı randevusu alma ekranı
55 yaş aşı randevusu için süreç 20 Nisan tarihinde resmen başladı. Sinovac ya da Biontech aşısı yaptırmak isteyen 55 yaş üstü vatandaşlar, SMS, E-Devlet ya da telefondan aşı randevusu alarak sürece dahil olabilecek. 55 yaş aşı randevusu için yaşça küçük eşler de programa dahil olabilecek. Böylece aynı evde ikamet eden karı koca aynı anda aşı olabilecek. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, SMS, E-Devlet ve telefondan aşı randevusu alma sayfası
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aşı randevu telefon numarası ve SMS yoluyla alınabilen Koronavirüs aşısı randevusu, E-Devlet aracılığıyla da kolayca edinilebiliyor. Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekecek. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterli olacaktır. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
2
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
3
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
4
E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.