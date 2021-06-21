Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS, E-Devlet, E Nabız, telefon ile aşı randevusu iptal edilir mi? İşte randevu ekranı

Aşı randevusu MHRS ve e Devlet ile nasıl alınır sorusu, aşı sırası gelen vatandaşların yanıt aradığı başlıca konulardan olmaya devam ediyor. Aşı seferberliği tüm ülkede devam ederken aşı randevusu için MHRS, e Nabız ve e Devlet ekranı en çok kullanılan internet sitesi haline geldi. Aşı yaptıracak olan vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.