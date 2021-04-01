Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusunda yeni dönem: Tercih ile başvuru yapılacak

AŞILAMADA YENİ DÖNEM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;



Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.