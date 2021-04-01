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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 02:05 | 

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusunda yeni dönem: Tercih ile başvuru yapılacak

Aşı randevu ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Aşılama sürecinde yeni aşamaya geçen Sağlık Bakanlığı 60 65 yaş arasının aşılanmaya başlayacağını bildirmişti. Sinovac aşısının yanısıra Türkiye'ye gelen Biontech aşısı ile randevuda yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Koca "Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır" ifadesini kullandı. Aşı randevusu MHRS ekranı ve telefon üzerinden alınabilecek. İşte, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Koronavirüs aşı randevusu sırası gelen vatandaşlara veriliyor. 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanırken, vatandaşlar MHRS aşı randevu ekranı ve Alo 182 hattı ile randevularını T.C kimlik numarası ile tamamlayacak. www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra aşı randevusu alınabilecek.

2AŞILAMADA YENİ DÖNEM

AŞILAMADA YENİ DÖNEM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

3AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

4MOBİL UYGULAMA İLE RANDEVU OLUŞTURMA

MOBİL UYGULAMA İLE RANDEVU OLUŞTURMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

5ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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