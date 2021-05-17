Aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 25 milyon 795 bin 158'e ulaştı. Henüz aşı olmayan vatandaşlar da aşı randevusunun nasıl ve nereden alındığını merak ediyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?
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Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan aşı hakkı olan vatandaşlar da randevu almanın ayrıntılarını sorguluyor. İşte, MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı...
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Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden ve belirlenen telefon hattından alınıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem. İşte aşı randevusu almanın detayları...
Vatandaşlar, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’nden şu şekilde randevu alabilirler:
ALO 182 çağrı merkezini arayarak,
https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek, MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.
MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak operatörlerimizden destek alabilirler.
İnternet üzerinden randevu almak için; daha önceden üyelik kaydı yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneği tıklanarak üyelik işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer üyelik mevcut ise kimlik numarası ve şifre ile istenilen hastane ve hekim seçilerek randevu oluşturulabilir.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihaz / telefonun uygulama marketinden MHRS uygulaması indirilerek, üyelik kaydı yoksa oluşturarak, var ise kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak randevu alınabilir.
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E NABIZ AŞI EKRANI
E NABIZ AŞI EKRANIVatandaş “Aşı Durumunu” e-Nabız hesabından veya 2023’e Kısa Mesaj (SMS)göndererek öğrenir.
Aşı yapılacak grupta yer alıyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilir.Tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanır.
Randevu işlemi sonucunda vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilir.
Aşıyı uygulayacak sağlık personeli, “AŞILA” uygulamasından vatandaşın sorgulamasını yapar.
Uygulama üzerinden, uygulanacak aşının barkodu okutulur ve kaydedilir.Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra AŞI UYGULANIR.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu oluşturur.
2. doz için oluşturulan randevu bilgileri vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile iletilir. Vatandaş elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından ulaşabilir.
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50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.
Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."