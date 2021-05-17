Aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS koronavirüs aşı randevu alma ekranı

Corona virüs aşı randevuları Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kolay randevu alma sistemi MHRS üzerinden ve belirlenen telefon hattından alınıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem. İşte aşı randevusu almanın detayları...



Vatandaşlar, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’nden şu şekilde randevu alabilirler:



ALO 182 çağrı merkezini arayarak,



https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek, MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.



MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattını arayarak operatörlerimizden destek alabilirler.



İnternet üzerinden randevu almak için; daha önceden üyelik kaydı yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneği tıklanarak üyelik işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer üyelik mevcut ise kimlik numarası ve şifre ile istenilen hastane ve hekim seçilerek randevu oluşturulabilir.



MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihaz / telefonun uygulama marketinden MHRS uygulaması indirilerek, üyelik kaydı yoksa oluşturarak, var ise kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak randevu alınabilir.



