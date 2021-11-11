Aşı randevusu nasıl alınır? İşte hatırtlatma dozu aşı randevusu almanın ayrıntıları

Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirmişti. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." ifadelerini kullanmıştı. İşte, hatırtlatma dozu aşı randevusu almanın ayrıntıları...
2
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
3
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.