Aşı randevusu nasıl alınır? İşte hatırtlatma dozu aşı randevusu almanın ayrıntıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir." ifadelerini kullanmıştı. İşte, hatırtlatma dozu aşı randevusu almanın ayrıntıları...