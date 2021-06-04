Aşı randevusu nasıl alınır? 50 yaş üzeri MHRS ve E Devlet aşı randevusu alma ve sorgulama ekranı

MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusu, henüz aşılama işleminin yaptırmamış olanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 14 milyon 200 bin doz aşının Haziranın ilk yarısında alınması planlanırken Sağlık Bakanı Koca 50 yaş üzeri için aşı randevularının açıldığını duyurmuştu. Aşı yaptıracak olan 50 yaş üstü vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurularını tamamlayacaklar. T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.