Aşı randevusu alma ekranı: Telefon, e Nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı randevusu alma ekranı, koronavirüs aşı takviminde sırası gelen vatandaşlar için erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam eden e Nabız ve MHRS ekranı ile aşı randevularını alacak olanlar, telefon ile de randevu başvurularını yapabilecekler. Sağlık çalışanlarından başlayarak uygulaması süren koronavirüs aşılama sürecinde, 55 yaş üzeri vatandaşların aşılama bilgileri e Nabız ekranı üzerinden yayınlandı. Ocak ayından beri hızla devam eden süreçte 2. doz aşı randevuları da aynı işlemlerle gerçekleşecek. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, telefon, e Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı.
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Koronavirüs aşı randevusu ekranı aşılama sürecinde büyük önem arz ediyor. Aşılama takvimi hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 233 bin 774'e ulaştığını bildirdi. Korona aşı randevusu Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurular yapılıyor. Aşı randevusu alınırken, T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
.Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.