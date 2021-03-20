Aşı randevusu alma ekranı! MHRS ve telefon ile 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

ŞİMDİYE KADAR KİMLER AŞILANDI? Sağlık Bakanlığı, aşılanacak grupları 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak ayırdı. Şu ana kadar 1. aşama A grubu yani sağlık kurumunda çalışanlar, 1. aşama B grubu yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, 1. aşama C grubu yani 65 yaş üstü bireyler aşılandı. 1. aşama C grubu da kendi arasında C1 90 yaş ve üstü bireyler, C2 88 ve 89 yaş arası bireyler, C3 80-84 yaş arası bireyler, C4 75-79 yaş arası bireyler, C5 70-74 yaş arası bireyler, C6 65-69 yaş olarak aşılandı.