Aşı randevusu alma ekranı: e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? T.C kimlik numarası ile randevu işlemi
Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşı sorgulamalarını yaparak sırası gelen vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. 1. ve 3. doz aşı sırası gelenler, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ekranları üzerinden randevularını alabilecekler. Toplumsal bağışıklık konusunda hedeflenen orana ulaşmayı amaçlayan Bakanlık aşı randevuları için T.C kimlik numarası bilgilerini istiyor. BioNTech ve Sinovac aşı randevusu online sorgulama ekranından alınabileceği gibi telefon üzerinden de oluşturuluyor. Peki, e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevu nasıl alınır? İşte, adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları.
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Aşı sırası sorgulamaları ile beraber aşı randevu ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Sinovac ve BioNTech aşılamaları hızla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı." ifadelerini kullandı. Aşı randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat seçerek randevu oluşturabilirsiniz.
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E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.
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TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
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SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
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E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.