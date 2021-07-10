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Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 03:51 | 

Aşı randevusu alma ekranı: e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır? T.C kimlik numarası ile randevu işlemi

Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşı sorgulamalarını yaparak sırası gelen vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. 1. ve 3. doz aşı sırası gelenler, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ekranları üzerinden randevularını alabilecekler. Toplumsal bağışıklık konusunda hedeflenen orana ulaşmayı amaçlayan Bakanlık aşı randevuları için T.C kimlik numarası bilgilerini istiyor. BioNTech ve Sinovac aşı randevusu online sorgulama ekranından alınabileceği gibi telefon üzerinden de oluşturuluyor. Peki, e-Nabız, e-Devlet ve MHRS ile aşı randevu nasıl alınır? İşte, adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları.

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Aşı sırası sorgulamaları ile beraber aşı randevu ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Sinovac ve BioNTech aşılamaları hızla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı." ifadelerini kullandı. Aşı randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat seçerek randevu oluşturabilirsiniz.

2E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.

3TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

4SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

5E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

6COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.

TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

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Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

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