Aşı randevusu (3.doz) nasıl alınır? Sağlık ocaklarında randevusuz aşı olunuyor mu? İşte internetten ve telefondan aşı alma bilgisi
Aşı randevusu alma ekranı aşılama sürecine dahil olmak isteyen kişilerin araştırdığı husus oluyor. E-Devlet, MHRS ve E-Nabız aracılığıyla gerçekleşebilecek olan aşı randevusu, telefondan ya da SMS ile de alınabilecek. Mevcutta bulunan BionTech ve Sinovac aşı tercihlerinin de yapılabildiği randevu sisteminde, işlem birkaç adımda tamamlanıyor. Aşı sırası sorgulama işlemine de aynı ekran üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan aşı sırası sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
Aşı randevusu nasıl alınır sorusu, henüz aşı olmayan ya da ikinci, üçüncü doz aşı için randevu almak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor.. Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşılama süresinde randevusuz olarak aşı olmaya gitmek istemeyen kişilerin araştırdığı konu oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşı randevularını Sağlık Bakanlığı'nın e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabilecekler. Aşı randevusu e Devlet üzerinden de oluşturulabilecek. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aracılığıyla MHRS, E Nabız ve SMS ile Covid-19 aşı randevu ekranı!
SAĞLIK OCAKLARI AŞI YAPIYOR MU?
Sağlık ocakları (aile sağlığı merkezi) da aşı yapan sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Hastanelerde ve sağlık ocaklarında randevusuz aşı ancak müsaitlik söz konusu olduğunda gerçekleşiyor. Randevunuzu kolayca internetten ve telefondan alarak süreci daha kolaylaştırmanız mümkün. Fakat en yakın sağlık ocağından konu hakkında bilgi alabilir müsaitlik durumunda randevusuz da aşı olabilirsiniz.
E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
ASI 1234567890 3934
Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler