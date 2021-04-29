Aşı randevuları ile ilgili son dakika gelişmesi: Aşı randevuları iptal mi? BioNTech 2. doz aşısı ne zaman yapılacak? Randevular için yeni karar

BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından salgında gelinen son durum ve aşılama ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, Prizer/BioNTech aşısında iki doz arasındaki yeni takvimin 6-8 hafta olarak güncellendiğini bildirdi. Gelen yeni açıklamada ikinci doz için randevu oluşturanların işlemlerinin ertelendiği bildirildi. Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası BioNTech aşısı 2. doz ertelendi mi? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. İşte, BioNTech aşısı hakkında yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar.



Koronavirüs mücadelesinde aşılama süreci hızla devam ediyor. Ülkemizde başarı ile aşılama sürerken, BioNTech aşısı ile ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan önemli değerlendirmeler geldi. Koca, "Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak." ifadelerini kullandı. Koca, Uğur Şahin ile ilgili görüşme yapıldığını da sözlerine ekleyerek, diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Gelen yeni açıklamada BioNTech aşısının iki dozunun 6-8 hafta arayla uygulanması kararı nedeniyle ikinci doz için randevu oluşturanların işlemlerinin erteleneceği bildirildi.