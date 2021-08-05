Aşı randevu alma ekranı: Biontech ve Sinovac 2. doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte E-Nabız, E-Devlet, MHRS randevu sistemi

2. doz aşı randevusu nasıl alınır sorusu, sırası gelen ancak henüz aşılarını yaptırmayan vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. E-Devlet, MHRS ve E-Nabız aracılığıyla gerçekleşebilecek olan aşı randevusu, telefondan ya da SMS ile de alınabilecek. Aşı randevuları T.C kimlik numarası bilgisi ile gerçekleşecek. 182 çağrı merkezi merkezinden alınan aşı randevularında T.C kimlik numarası hastane seçimi aşı saati gibi bilgilerin söylenmesi önem arz edecek.