Aşı programı belli oldu: Sağlık Bakanlığı covid 19 (koronavirüs) aşı randevusu nasıl alınır?
Aşı programı ile 60 yaş ve risk grubunda yer alanların aşılama süreci başlıyor. Koronavirüs aşı takvimi ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, morbid obez, malign tümörü olan kanser, diyaliz hastaları ve down sendromu olan vatandaşlar için de aşı sırasının geldiğini bildirdi. Covid-19 aşı sırası gelenler e Nabız üzerinden sorgulamalarını yapacaklar. Hastanelerde ve aile hekimliklerinde aşı olacaklar, aşı randevusu nasıl alınır? soruna Sağlık Bakanlığı'nın aşı bilgilendirme platformundan yanıt alacaklar. Koronavirüs aşı randevusu MHRS ve telefon üzerinden bir kaç adımda tamamlanacak. İşte, corona virüs aşı randevu ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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Aşı randevu ekranı aşı sırası gelenler için Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Risk grubunda yer alan 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu alarak koronavirüs aşısını yaptırabilecekler. Risk grubunda belirlenen kişiler de bu süreçte MHRS aşı randevu ekranı ve Alo 182 hattı ile randevularını T.C kimlik numarası ile tamamlayacak. Aşı randevusu da www.mhrs.gov.tr adresinde “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturduktan sonra alınacak.
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60 YAŞ ÜZERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu alarak koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabileceklerini duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
- Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
- Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
Eğer öncelikle grupta değilseniz fotoğraftaki uyarıyı alabilirsiniz.
Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki ‘COVID-19 aşı durumu’na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.
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MOBİL UYGULAMA İLE RANDEVU OLUŞTURMA
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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ALI 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA
Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.