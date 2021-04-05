Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten önemli açıklama

Aşı orucu bozar mı hususu, ramazan ayına günler kala pek çok Müslümanın gündemini oluşturuyor. Aşı randevusu alan ve randevusu ramazan ayına sarkan vatandaşlar, aşı orucu bozar mı sorusuna alacağı cevaba göre hareket etmek istiyor. Peki, son derece önemli olan Covid-19 Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten yapılan önemli açıklama
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Aşı orucu bozar mı konusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Aşı orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
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Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.
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Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.