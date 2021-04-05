Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten önemli açıklama

Aşı orucu bozar mı konusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Aşı orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.