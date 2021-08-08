Aşı olmayanlara zorunluluk gelecek mi, PCR testi istenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklama gelmişti. Zorunlu uygulamalara dikkat çeken Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;



"Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.