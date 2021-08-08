Aşı olmayanlara zorunluluk gelecek mi, PCR testi istenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi!
Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğunun gelip gelmeyeceği vaka sayılarında yaşanan artışla gündeme oturdu. Türkiye'de bugüne kadar 75 milyon 857 bin 256 doz Kovid-19 aşısı yapılırken Kurban Bayramı sonrası vakaların 20 binleri aşmasıyla, aşı yaptırmayanlar için yaptırımlar geleceği öne sürüldü. Daha önce konuya dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca zorunluluktan yana olmadığını söylemişti. Aşı olmayanlara zorunluluk gelecek mi? sorusunun yanıtına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. İşte, milyonların takip ettiği konuya dair merak edilenler.
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Aşı olmayanlara zorunluluk gelecek mi sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Bu güne kadar Sağlık Bakanlığı ve yetkililer aşıların zorunlu olmasından yana olmadıklarını belirtmişti. Aşı zorunluluğu hakkında canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır." dedi.
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AŞI OLMAYANLARA TEST ZORUNLU MU YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta ortasında orta canlı yayında Türkiye'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu sorulara yanıt verdi.
Vatandaşların, TURKOVAC faz 3 çalışmasına e-Nabız uygulaması aracılığıyla gönüllü olarak katılım sağlamaya devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşımızın seri üretime yönelik hazırlıkları da eş zamanlı olarak sürüyor. En kısa sürede TURKOVAC aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmak istemeyenlere karşı bir kısıtlama getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhâlde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır" dedi.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca'dan da açıklama gelmişti. Zorunlu uygulamalara dikkat çeken Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;
"Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.
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Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."