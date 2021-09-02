Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? Otobüslerde PCR testi zorunluluğunun detayları!

Şehirler arası yolculuklarda PCR testi uygulaması ile ilgili yeni karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınan PCR testi uygulamasının detaylarını duyuran İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetler için PCR testi uygulamasının aşı olmayanlar için devreye alınacağını bildirdi. Genelgeyle aşı yaptırmamış olan vatandaşlar şehirler arası otobüs ve uçak seyahatlerinde aşı ve PCR testinin zorunluluğuna odaklandı. Peki, aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? İşte, otobüslerde PCR testi zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1
PCR testi zorunluluğu gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs aşısı olmamış kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilirken, gözler şehirler arası seyahatlere çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu istenilecek.
2
PCR UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler, organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişinin hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil ya da negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.
3
PCR UYGULAMASI OTOBÜSLERDE ZORUNLU MU?
6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecek.
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PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.