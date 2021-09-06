Aşı olmayanlar AVM’ye girebilir mi? AVM’lerde PCR testi zorunlu mu?
Aşı olmayanların AVM’ye girip giremeyeceği ile ilgili açıklamalar, 6 Eylül itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. PCR testi zorunluluğunun bugün başlamasının ardından, AVM’lerin bu zorunluluğa dahil olup olmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, AVM’lerde PCR testi zorunlu mu? İşte açıklamanın detayları
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AVM’lerde PCR testinin zorunlu olup olmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. Geçen hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını dile getirdi.
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AVM’LERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
AVM’lerde PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.