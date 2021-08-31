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Gündem
Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 19:53 | 

Öğretmenlere PCR testi (koronavirüs) zorunlu mu oldu? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika PCR testi genelgesi!

Öğretmenlere PCR testi zorunluluğu gündemde yer almaya devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelge yayınlandı. Yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala yayınlanan genelgede okullara girişlerde PCR testinin aşı yaptırmamış öğretmen ve eğitim çalışanlarından isteneceğini bildirildi. Öğretmenlere ve okul personellerine uygulanacak PCR testi sonuçları da okul idareleri tarafından gözlenecek. Peki, öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Okula girişte koronavirüs testi istenecek mi? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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Öğretmen ve okul çalışanlarına koronavirüs testi zorunlu mu oldu sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarda aşı yaptırmamış öğretmenler için PCR testi isteneceğini bildirmesinin ardından, detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde açıklandı. Aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olan öğretmen ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptıracak.

2OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

3BAKAN ÖZER DUYURMUŞTU

BAKAN ÖZER DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, test uygulaması hakkında şunları ifade etmişti;

"Kamuoyunda bu konuda dezenformasyon söz konusu. Öncelikle net olarak ifade etmek isteriz ki öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Burada kılavuzda da yer aldığı şekliyle sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Aşı zorunlu değil, süreç gönüllülük esasına göre işliyor. Öğrencilerimiz ile bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var."

4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayana üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

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