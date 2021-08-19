Aşı olmayan kapalı mekanlara giremeyecek mi? Gözler Kabine Toplantısında

AŞI OLMAYAN KAPALI MEKANA GİREMEYECEK Mİ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.



Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.