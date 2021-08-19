Aşı olmayan kapalı mekanlara giremeyecek mi? Gözler Kabine Toplantısında
Aşı olmayan kapalı mekana giremeyecek mi sorusu, Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde yer almaya başladı. Kabine Toplantısı'nda görüşülen konulardan birisi olması beklenen kapalı mekanlarda aşı zorunluluğu, herhangi bir karara bağlanması halinde toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Aşı olmayan kapalı mekanlara giremeyecek mi? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
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Kabine Toplantısı'nda koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Afganistan'daki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Aşı olmayanların kapalı mekanlara girememesi önerileri de konuşulan konular arasında yer alacak.
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AŞI OLMAYAN KAPALI MEKANA GİREMEYECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.
Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
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Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.
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Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.