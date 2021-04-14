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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 12:20 | 

Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli açıklama

Son günlerde Koronavirüs aşısı dolayısıyla merakla araştırılan aşı olmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun da gündeminde yer aldı. Virüse karşı korunabilmek için büyük önem arz eden koronavirüs aşısı için görüşünü açıklayan Diyanet, aşının orucu bozmayacağına dair kanaatini dile getirdi. Peki, aşı olmak orucu bozar mı sorusuna yönelik Diyanet'ten gelen açıklamalar

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Aşı olmak orucu bozar mı sorusu Diyanet tarafından yanıtlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

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Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

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Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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