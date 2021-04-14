Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önemli açıklama

Aşı olmak orucu bozar mı sorusu Diyanet tarafından yanıtlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.