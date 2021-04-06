Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. Erbaş, ayrıca "Aşı olmak orucu bozar mı? sorusuna da yanıt verdi.. İşte Ali Erbaş'ın açıklamaları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamaları yaptı:Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.
2
Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.
3
Diyanet İşleri'nden aşı açıklaması
Aşı orucu bozar mı konusu pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Aşı orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
4
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.
5
Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.