Aşı olma yaşı kaça indi? İşte aşılama çalışmalarında son durum
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Peki, aşı olma yaşı kaça indi?
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Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı. Öte yandan aşılama yaşı ile ilgili de kritik bir adım atıldı. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
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Türkiye'de aşılamada 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Bakan Koca son yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından "12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." diye açıklama yapmıştı.
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Sağlık Bakanlığı, okulların açılmasına bir gün aşılamada yeni bir adım attı. 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecekler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.