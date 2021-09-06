Aşı olma yaşı kaça indi? İşte aşılama çalışmalarında son durum

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı. Öte yandan aşılama yaşı ile ilgili de kritik bir adım atıldı. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...