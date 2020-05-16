Aşı ne zaman hazır olacak? Fransız bakandan flaş açıklama

Yeni planla daha önce günde sadece iki kez evden çıkma hakkı olan halka, sosyal mesafeyi koruma koşuluyla sınırsız sokağa çıkma izni verilirken, başta inşaat ve imalat sektörü olmak üzere bir dizi sektörde çalışanlara işbaşı yapmaları tavsiye edilmişti. Planda, ülkede haziran ayında bazı mağazaların ve ilkokulların açılması, temmuz ayında da restoran ve kafelerin hizmete açılması öngörülüyor.