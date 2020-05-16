Aşı ne zaman hazır olacak? Fransız bakandan flaş açıklama
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Birçok ülke normalleşme adımlarını hayata geçirmeye başladı. Virüse karşı etkili bir ilaç ve aşı çalışmaları ise son sürat devam ediyor! Fransız Bakan aşı için en yakın tarihi açıkladı. İspanya hükümeti, corona virüse karşı flaş bir karar daha almaya hazırlanıyor.
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Öte yandan İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlendi. İşte dünyada son gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Dünya genelinde corona virüsten can kaybı 310 bini geçti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 577 bine yükseldi.
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İSPANYA'DAN FLAŞ OHAL KARARI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatıldıktan sonra 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin (OHAL) haziran sonuna kadar devam etmesi için meclisin onayını isteyeceklerini açıkladı.
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Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Aşı bulunana kadar virüsle birlikte yaşamayı kabul etmek zorundayız. Bu süreçte ihtiyatlı hareket etmek bir kural olmak zorundadır. Bu yüzden hükümet, meclisten son kez OHAL'in 1 ay daha uzatılmasını isteyecek." dedi. Sanchez, OHAL'in kapsamının gevşetilebileceği ancak dolaşım ve toplanma hakkı gibi konularda kısıtlamaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik toparlanma için tek yol sağlık krizini aşmaktır." şeklinde konuştu.
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OHAL'in uzatılması için mecliste basit çoğunluğa ihtiyacı olan sol koalisyon hükümeti, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin bu kez "hayır" diyeceğini açıklamasının ardından, diğer partileri ikna etmek için müzakerelerini sürdürüyor.
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Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İspanya'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 27 bin 563 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 230 bin 698 olarak açıklandı.
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Kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'tan itibaren ülkenin yüzde 51'i ikinci aşamaya (1. seviye) geçerken, 18 Mayıs'ta bunun yüzde 70'e çıkarılacağı ancak salgının en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona'nın ilk aşamada kalmaya devam edeceği duyurulmuştu.
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İNGİLTERE'DE PROTESTO
Hyde Park’ta bir araya gelen çoğunluğu aşırı sağ gruplardan yaklaşık 40 gösterici, İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti. “Özgürlük” ve “Yeni anormale hayır” sloganı atan göstericilerden bazıları aşı karşıtı döviz ve pankartlar da taşıdı.
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Polisin çevrede yoğun güvenlik tedbiri aldığı gösteride en az 6 gösterici gözaltına alındı. Polis, ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn’in, 5G ile salgın arasında bağlantı olduğunu öne süren kardeşi Piers Corbyn’i de gözaltına aldı.
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Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 34 bin 466 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de, salgınla mücadeleye dönük sokağa çıkma kısıtlamaları 23 Mart'ta uygulanmaya başlamıştı. İngiliz hükümetinin iki aya yayılan 3 aşamalı "gevşeme" planı çarşamba günü yürürlüğe girmişti.
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Yeni planla daha önce günde sadece iki kez evden çıkma hakkı olan halka, sosyal mesafeyi koruma koşuluyla sınırsız sokağa çıkma izni verilirken, başta inşaat ve imalat sektörü olmak üzere bir dizi sektörde çalışanlara işbaşı yapmaları tavsiye edilmişti. Planda, ülkede haziran ayında bazı mağazaların ve ilkokulların açılması, temmuz ayında da restoran ve kafelerin hizmete açılması öngörülüyor.
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FRANSIZ BAKAN'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Fransa Yükseköğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Frederic Vidal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının 18 aydan önce hazır olamayacağını söyledi. Vidal, Europe 1 radyosunda ABD Başkanı Donald Trump'ın salgına karşı yıl sonuna kadar bir aşı bulacakları yönündeki açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.
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Bir aşının bulunmasının ve hazır olmasının genelde birkaç sene sürdüğünü ifade eden Vidal, "Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz." dedi.
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Vidal, aşının daha kısa sürede hazırlanmasını beklemenin makul olmayacağını belirtti.
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Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizin normalleşmesinin bir diğer önemli ayağını da virüse karşı etkili tedavi ve aşıların geliştirilmesi oluşturuyor. Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz, yapabilirsek daha önce yapacağız." demişti.