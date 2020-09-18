Asi kız uslandı: Artık eskisi gibi değil

Rol aldığı diziyle ünlenen ve bir dönem çalkantılı özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen oyuncu, artık eskisinden çok farklı.
Backgrid USA, Mega News Agency
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2000'li yılların başında rol aldığı ve ana karakterlerinden birini canlandırdığı diziyle ünlenen oyuncu o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bunların sonucunda bir zayıflayıp bir şişmanlamasıyla hiç gündemden düşmüyordu.
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Bir süredir sesi soluğu çıkmayan oyuncu artık 34 yaşına geldi ve eskisinden çok farklı bir profil çiziyor.
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2003 yapımı The O.C adlı dizide canlandırdığı Marissa Cooper karakteriyle tanınan Mischa Barton, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı.
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Minik köpeğiyi gezdirmeye çıkan Mishca Barton, bir yandan onun tasmasını çıkarıp serbestçe oynamasına izin verirken bir yandan da başına bir şey gelmemesi için dikkatle gözledi.
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Siyah bir etek, aynı renk terlikler ve beyaz bir gömlek giyen Barton'un biraz kilo aldığı ama son derece sağlıklı göründüğü dikkatlerden kaçmadı.
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Mischa Barton köpeği oynarken bir ara cep telefonuyla ilgilendi. Görüntülendiğini fark ettiğinde bundan çok hoşlanmasa da yine de fotoğrafçılara tepki vermedi.
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34 yaşındaki Barton bir süredir Gian Marco Flamini ile sakin ve mutlu bir ilişki sürdürüyor. Güzel oyuncu geçmiştekinden çok daha farklı bir görüntü sergiliyor.
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1986 doğumlu olan Mischa Barton, İngiliz asıllı. Sonradan ABD vatandaşı olan Barton kariyerindeki en önemli rolünü The O.C adlı dizide oynadı.
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Bir çocuk yıldız olarak tiyatro sahnesinde oyunculuğa başlayan Barton o diziden sonra da bir türlü aynı çıkışı tekrarlayamadı. Bundan sürdürdüğü çalkantılı hayatın da etkisi oldu.
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Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan Mischa Barton, uzun süre oyunculuğa ara verdi. 2012 yılında Çelik Manolyalar adlı oyunla tiyatro sahnesine döndü.
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2014'te Martin Sheen ile birlikte Bhopal: A Prayer for Rain, aynı yıl Starcrossed adlı yapımlarda oynadı. Barton geçen yıl, The Hills: New Beginnings adlı TV şovunda görev aldı. Aynı zamanda Stranger Things adlı bağımsız filmde oynadı.