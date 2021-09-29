Aşı kartı nasıl oluşturulur? Aşı kartı oluşturma - alma ekranı
Aşı kartı oluşturma işlemi, koronavirüs aşısını tamamlayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı süreci devam ediyor. Vatandaşlar birinci doz, ikinci doz ve üçüncü doz aşılarını randevu alarak vuruluyorlar. Aşı kartı içerisinde bireylerin kovid geçmişi ve hangi aşıdan kaç doz oldukları bilgisi yer alıyor. Peki, aşı kartı nasıl oluşturulur?
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1
Aşı kartı alma işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ‘COVID-19 Aşı Durumu’ menüsüne, ardından ‘COVID-19 Aşı Kartı’ sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor. Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası bulunuyor.
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AŞI KARTI NASIL ALINIR?
2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
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Vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.