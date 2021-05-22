Aşı kartı nasıl alınır? HES uygulaması ve e-Nabız ile online Covid-19 aşı kartı oluşturma
Aşı kartı, Covid-19 sürecinde kişilere yapılan aşının niteliğini ve detaylarını belirtmektedir. Aşı kartında aynı zamanda, yapılan aşının tarihi ve doz detaylarının yer almaktadır. Aşı kartı, online bir şekilde e-Nabız ile HES uygulaması üzerinden oluşturulabileceği gibi, fiziki olarak da elde edilebilir. Peki, aşı kartı nasıl alınır? İşte, pek çok kişi tarafından merak edilen HES uygulaması ve e-Nabız ile online Covid-19 aşı kartı oluşturmak için detaylar…
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Aşı kartı, yetkili kişiler tarafından aşı olunan sağlık kuruluşlarından verilebileceği gibi aşı kartı detaylarınızı e-Nabız uygulaması veya internet sitesinde yer alan ekran aracılığıyla da görüntüleyebilirsiniz. e-Devlet ile de giriş yapılabilen e-Nabız üzerinden aşı kartını görüntülemek ve indirmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;
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1. ADIM
Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın. Bu ekrana aşağıdaki linke tıklayarak girebilirsiniz.
2. ADIM
Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.
3. ADIM
Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.
4. ADIM
Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.
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E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?
Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer e-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.
Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.
Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.
Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.
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E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.
Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.(Şekil8) Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.
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HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından ‘Pasaportlarım’a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçin.
Gelen ekrandan ‘Aşı kartlarımı’ tıklayıp ardından ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.
Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.