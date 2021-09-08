MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı alma işleminin detayları
GeriGündem Aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı alma işleminin detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 10:44 | 

Aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı alma işleminin detayları

Aşı kartı almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı sürecini tamamlayan vatandaşlar aşı kartı alabiliyorlar. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar aşı kartını oluşturabiliyor. Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası bulunuyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır? İşte merak edilenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Aşı kartı alma işlemi e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından yapılabiliyr. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ‘COVID-19 Aşı Durumu’ menüsüne, ardından ‘COVID-19 Aşı Kartı’ sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

2AŞI KARTI NASIL ALINIR

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

AŞI KARTI ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

3

Vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi