Aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı alma işleminin detayları
Aşı kartı almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı sürecini tamamlayan vatandaşlar aşı kartı alabiliyorlar. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar aşı kartını oluşturabiliyor. Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası bulunuyor. Peki, aşı kartı nasıl alınır? İşte merak edilenler
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1
Aşı kartı alma işlemi e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından yapılabiliyr. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ‘COVID-19 Aşı Durumu’ menüsüne, ardından ‘COVID-19 Aşı Kartı’ sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.
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AŞI KARTI NASIL ALINIR?
2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
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Vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.