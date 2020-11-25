Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs gönüllü aşı başvurusu ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nca, Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Aşının 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandığı, ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarının Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı" denildi.