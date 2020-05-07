Aşı çalışmalarını dünya izliyor! Dr. Mulligan'dan koronavirüs aşısı için sarsıcı açıklama

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler İspanya (253 bin 682), İtalya (214 bin 457), İngiltere (201 bin 101), Fransa (174 bin 191), Almanya (168 bin 162), Rusya (165 bin 929), Türkiye (131 bin 744), Brezilya (126 bin 611), İran (101 bin 650), Çin (82 bin 885), Kanada (63 bin 496), Peru (54 bin 817), Hindistan (53 bin 45), Belçika (50 bin 781), Hollanda (41 bin 319), Suudi Arabistan (31 bin 938), İsviçre (30 bin 60),