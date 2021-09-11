Aşı araştırmasında dikkat çeken sonuç: Ölüm riski 11 kat yüksek!
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasından hali hazırda tek kaçışımız bilim insanlarını geliştirdiği Kovid-19 aşıları. Dünyada yaygın olarak uygulanan ve ortaya çıkan varyantlara karşı bile etkinliğini sürdüren bu aşılarla ilgili yeni yapılan bir araştırma Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüm riski karşısındaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
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Aşı şüpheciliği ve aşı karşıtlığı dünya çapında karşılık bulsa da araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
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ABD'de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.
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CDC Direktörü Rochelle Walensky, 13 eyalette bulunan 187 hastanedeki 18 yaş üzeri 600 bin vakanın incelendiği geniş çaplı araştırmanın, "aşının etkinliğine dair yeni kanıtlar ortaya koyduğunu" söyledi.
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CDC'nin haftalık morbidite ve mortalite raporunda yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 semptomları ile yapılan başvuruların sonucunda, aşısızların yüzde 18,9'una, aşılılarınsa yüzde 3,1'ine Kovid-19 teşhisi koyuldu.
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Aşıların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara etkisi yüzde 86 olarak hesaplanırken, aşının etkinliğinin 75 yaş ve üzeri hastalarda yüzde 76'ya düştüğü saptandı.
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ABD'de onay alan aşılar arasında tüm yaş gruplarında Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip etti.
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CDC, ABD'de Kovid-19'un delta varyantının yaygın olduğu dönemde gerçekleşen araştırmanın, önceki incelemelerle benzer sonuçlar vermesinin, aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.
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CDC verilerine göre, ABD nüfusunun yüzde 54'ü en az iki doz aşısını tamamladı. Dünya genelinde ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 640 milyon dozu geçti.
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Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 383 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 625 bine, iyileşenlerin sayısı 200 milyon 985 bine çıktı.
Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 586 bini, Hindistan'da 33 milyon 200 bini, Brezilya'da 20 milyon 958 bini ve İngiltere'de 7 milyon 168 bini geçti.
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ABD’nin Los Angeles şehri, ortaokul ve lise öğrencileri için aşıyı zorunlu hale getirdi. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın, çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye neden oldu.
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Dünyanın birçok ülkesi yeni ortaya çıkan varyantlar nedeniyle salgında zor günler yaşarken Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki salgının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
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Flaş kararı alan ülkede aşılamada oldukça yüksek oranlara ulaşıldığı dikkatlerden kaçmadı. Danimarka'da hayat bundan böyle Kovid-19 salgını öncesindeki günlere dönecek.
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öte yandan geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma, aşının göz ardı edilmemesi gereken bir başka çarpıcı yararına işaret etti. Aşı kişilerin ruh sağlıklarında önemli gelişmelere neden olabiliyor.
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PLoS One dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, Aralık 2020 ile Mart 2021 arasında herhangi bir koronavirüs aşısının ilk dozunu alan kişileri takip etti.
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Araştırmada, aşı yaptıranların, henüz aşılanmamış olanlara göre hafif veya şiddetli depresyon belirtileri gösterme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi.