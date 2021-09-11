Aşı araştırmasında dikkat çeken sonuç: Ölüm riski 11 kat yüksek!

Kovid-19 vakalarının sayısı 224 milyon 383 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 625 bine, iyileşenlerin sayısı 200 milyon 985 bine çıktı.



Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 586 bini, Hindistan'da 33 milyon 200 bini, Brezilya'da 20 milyon 958 bini ve İngiltere'de 7 milyon 168 bini geçti.