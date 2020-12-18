Ashley Graham kocası Justin Ervin'e poz verdi: Karantina pozları
Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs karantinası nedeniyle vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor. Bir dönem kısıtlamalar gevşeyince çalışma programlarına geri dönseler de son zamanlarda tekrar evlerinde aileleriyle birlikte sağlıklarını koruyorlar.
Backgrid UK,Instagram
Koronavirüs karantinası birçok kişinin hayatını değiştirdi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan ünlüler geçtiğimiz karantina aylarında da evlerinden bu pozlarını paylaştı.
Basının Fergie diye isimlendirdiği Ferguson, evinde bulaşık yıkayıp yerleri sildi. O anları da asistanı Antonia Marshall görüntüleyip sosyal medya sayfasında paylaştı.
Prens Andrew ile evliliğinden iki kızı bulunan Ferguson, boşanmış olmasına rağmen Kraliçe'nin izniyle unvanını hala taşıyor.
KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR
Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.
SONUNDA BİTTİ
Gösteri dünyasının ünlüleri coronavirüs salgını sırasında sosyal izolasyon için evlerine kapandı. Kimi hiç bilmediği ev işlerini öğrendi, kimi vakitsizlikten tamamlayamadığı işlerini bitirdi. Bunlardan biri de bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova.
RENKLER ARKADAŞIMDAN MODEL BENDEN
Ünlü Çek model, arkadaşı için ördüğü hırkayı bitirdiğini sosyal medya sayfasından duyurdu. Porizkova, en iyi arkadaşı Jacquie Mahan için ördüğü hırkayı iki yıl sonra nihayet bitirdiğini belirtti. Porizkova hırkanın renklerini arkadaşının modelini ise kendisinin seçtiğini de yazdı.
BÜTÜN AKSİLİKLER ARDI ARDINA
51 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts da bunlardan biri. Sosyal izolasyon gereği evdeki bütün yardımcılarına izin vermek zorunda kalan Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çığlık atarken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.
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