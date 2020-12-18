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Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 12:25 | 

Ashley Graham kocası Justin Ervin'e poz verdi: Karantina pozları

Gösteri dünyasının ünlüleri koronavirüs karantinası nedeniyle vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor. Bir dönem kısıtlamalar gevşeyince çalışma programlarına geri dönseler de son zamanlarda tekrar evlerinde aileleriyle birlikte sağlıklarını koruyorlar.

Backgrid UK,Instagram

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Elbette bu arada boş da durmuyorlar. Tıpkı moda dünyasının kurallara meydan okuyan modeli Ashley Graham gibi.

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Sport Illustrated başta olmak üzere geçmişte kıvrımlı modellere kapılarını kapalı tutan kuruluşlarla bile çalışan 33 yaşındaki Graham bu kez fotoğrafçı kocası Justin Ervin'e poz verdi.

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Çift evlerinde çok özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ashley Graham evinde yapılan bu çekimde kocasına çok özel pozlar verdi.

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Ashley Graham ile 31 yaşındaki Justin Ervin, 2010 yılında evlendiler. Çiftin 11 aylık Isaac adında bir oğlu bulunuyor.

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 Graham ile Ervin, vakitlerinin büyük bir bölümünde Nebraska'daki evlerinde geçiriyor.

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 Koronavirüs karantinası birçok kişinin hayatını değiştirdi. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan ünlüler geçtiğimiz karantina aylarında da evlerinden bu pozlarını paylaştı.

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1986 ile 1996 arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew ile evli olan ve boşanmasına rağmen York Düşesi unvanını koruyan Sarah Ferguson'ın hayatı da koronavirüs karantinası sırasında değişti.

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Basının Fergie diye isimlendirdiği Ferguson, evinde bulaşık yıkayıp yerleri sildi. O anları da asistanı Antonia Marshall görüntüleyip sosyal medya sayfasında paylaştı.

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Fergie'nin üzerinde günlük ve özensiz kıyafetler olduğu, saçlarını da kendi haline bıraktığı dikkatlerden kaçmadı. Düşes, bir yandan büyük bir dikkatle işlerini yaparken arada da asistanına poz verdi.

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Prens Andrew ile evliliğinden iki kızı bulunan Ferguson, boşanmış olmasına rağmen Kraliçe'nin izniyle unvanını hala taşıyor.

12KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR
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KARANTİNA GÜNLERİ BÖYLE GEÇİYOR

Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler evlerinde nasıl vakit geçiriyor dersiniz? Elbette bazıları film izleyip spor yaparak bahçelerinde kitap okuyarak günlerini geçiriyor. Ama bazıları da büyük olasılıkla yardımcıları da artık onlarla birlikte olmadığından yemek yapıyor, ütü yapıyor, evde yerleri siliyor. İşte ünlülerin milyon dolarlık evlerinden karantina halleri.

13SONUNDA BİTTİ
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SONUNDA BİTTİ

Gösteri dünyasının ünlüleri coronavirüs salgını sırasında sosyal izolasyon için evlerine kapandı. Kimi hiç bilmediği ev işlerini öğrendi, kimi vakitsizlikten tamamlayamadığı işlerini bitirdi. Bunlardan biri de bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova.

14RENKLER ARKADAŞIMDAN MODEL BENDEN
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RENKLER ARKADAŞIMDAN MODEL BENDEN

Ünlü Çek model, arkadaşı için ördüğü hırkayı bitirdiğini sosyal medya sayfasından duyurdu. Porizkova, en iyi arkadaşı Jacquie Mahan için ördüğü hırkayı iki yıl sonra nihayet bitirdiğini belirtti. Porizkova hırkanın renklerini arkadaşının modelini ise kendisinin seçtiğini de yazdı. 

15BÜTÜN AKSİLİKLER ARDI ARDINA
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BÜTÜN AKSİLİKLER ARDI ARDINA

51 yaşındaki iki çocuk annesi Naomi Watts da bunlardan biri. Sosyal izolasyon gereği evdeki bütün yardımcılarına izin vermek zorunda kalan Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.

16HEPSİ AYNI ANDA BOZULDU
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HEPSİ AYNI ANDA BOZULDU

Evindeki bütün işlerini kendisi yapan Watts, bundan da pek şikayetçi görünmüyordu. Fakat aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de ev ofisinde kullandığı yazıcı bozulunca dayanamadı.

17SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Üç haftadır Los Angeles'taki evinde karantinada bulunan Watts içinde bulunduğu zor durumu da çektiği video aracılığıyla sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çığlık atarken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşan Watts'a takipçilerinden yorum yağdı. Bazıları onun yine de şanslı olduğunu belirterek "Kendini New York'ta yaşayan ve gerçekten zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini" belirtti. Bazı takipçileri de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti. 

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Naomi Watts aynı gün içinde bir dizi talihsizliğe uğrayınca bunu yansıtmaktan da geri durmadı.

19HER SABAH AYNI
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HER SABAH AYNI

Oyuncu Juliane Moore, her sabah pijaması üzerinde temizlik yaptığını anlattı bir paylaşımında.

20YAŞ 86 OLSA DA
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YAŞ 86 OLSA DA

86 yaşındaki Joan Collins, yardımcısına izin verdiği için ev işlerini kendisi yapıyor.

21FIRSAT BU FIRSAT
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FIRSAT BU FIRSAT

Karantinayı ailesiyle birlikte Miami'deki yazlık evinde geçiren Rod Stewart bazen sahile gitse de bu günleri garajını temizlemek için değerlendirdi.

22ÜTÜ ZAMANI
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ÜTÜ ZAMANI

Ünlü İngiliz sunucu Amanda Holden, günlerini evinde çeşitli ev işleri yaparak geçiriyor. Sık sık da onlarda çekilen fotoğraf ve videoları paylaşıyor.

23SOĞAN DOĞRUYORUM
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SOĞAN DOĞRUYORUM

Holden mutfakta yemek yaparken kızı onun görüntüsünü böyle kaydetti.

24KORUMA GÖZLÜĞÜ
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KORUMA GÖZLÜĞÜ

Holden'ın soğan doğrarken gözleri yaşarmasın diye gözlük kullanması da dikkat çekti.

25HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ
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HER GÜN AYNI YERDE AYNI POZ

Sofia Vergara bir dönem evinin mutfağında çekilen pozlarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Karantina günlerinde ise hep aynı yerde verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşıyor.

26KYLIE JENNER RAHAT
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KYLIE JENNER RAHAT

Kylie Jenner ise genellikle evinin çeşitli köşelerindeki rahat koltuklarda çekilen pozlarını paylaşıyor.

27AÇIK HAVA KEYFİ
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AÇIK HAVA KEYFİ

Ablası Kendall ise evinin bahçesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte keyif yapıyor.

28EVDEN ÇALIŞIYORUM
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EVDEN ÇALIŞIYORUM

Model Cindy Crawford bu pozu verip evden çalıştığını belirtti.

29ŞÖMİNE KEYFİ
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ŞÖMİNE KEYFİ

Hailey Baldwin, kocası Justin Bieber'a şömine başında poz verdi.

30BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN
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BU DA EŞİNİN OBJEKTİFİNDEN

Justin Bieber birazdan bu rahat koltuktan kalkıp salondaki sandalyelerin üzerinde gezecek.

31MUTFAK SANATI
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MUTFAK SANATI

Halle Berry de karantina günlerinde kimi zaman takipçilerine yemek tarifleri veriyor.

32SELENA YEMEK PİŞİRİYOR
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SELENA YEMEK PİŞİRİYOR

Mutfakta yemek pişiren ünlülerden biri de Selena Gomez.

33YERLERİ SİLELİM
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YERLERİ SİLELİM

Romano Singer, mutfakta yerleri silerken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaştı.

34UZUN TEMİZLİK
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UZUN TEMİZLİK

Singer'ın yerleri sildiği bu videosuna çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

35KARANTİNA EKİBİ
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KARANTİNA EKİBİ

Demi Moore üç kızı ve bir arkadaşıyla birlikte Idaho'daki evinde karantinada.

36SAĞLIKLI BESLENME
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SAĞLIKLI BESLENME

Natalie Portman, sosyal medya sayfasından bağışıklık sistemini destekleyen sağlıklı yemek tarifleri veriyor.

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Kalabalık aile, coronavirüs karantinası sırasında morali yüksek tutmak için çeşitli eğlenceli faaliyetler yapıyor. Bunlardan biri de yeşil beyaz çizgili pijamalar giyip objektife poz vermek oldu. İşte o sırada çekilen pozları da çiftin 26 yaşındaki ortanca kızı Tallulah; Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bu poza da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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13 yıllık evliliklerini bitirmelerinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Artık evli olmasalar da iki iyi arkadaş olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ünlü çift bunun son örneğini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

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1987'de başlayan evliliklerini 2000 yılında bitirdikten sonra kendi yollarına devam eden Bruce Willis ile Demi Moore karantina günlerinde buluştu. Çiftin kızı Tallulah Willis de bu buluşmaya dair pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 2009 yılından bu yana Emma Heming ile evli olan Bruce Willis eski eşi ve çocuklarını karantina günlerini hep birlikte geçirdikleri Demi Moore'un evinde ziyaret etti.

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