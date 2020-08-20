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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 14:03 | 

Bütün gece sevgilisinin dizlerinde oturdu

Rol aldığı Pretty Little Liars adlı disiyle tanınan oyuncu Ashley Benson, sevgilizi G Eazy ile hararetli bir aşk yaşıyor.

BACKGRID USA

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1DOSTLARLA YEMEKTE
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DOSTLARLA YEMEKTE

30 yaşındaki Benson ile kendisinden bir yaş büyük rap'çi sevgilisi G Eazy, önceki akşam arkadaşlarıyla çıktıkları bir yemekte objektiflere takıldı. 

2SEVGİ GÖSTERİSİ
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SEVGİ GÖSTERİSİ

Los Angeles'ta bir restorana giden grup, bir yandan yemek yedi bir yandan da hararetli bir sohbete daldı. Ashley Benson ile G Eazy zaman zaman birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.

3SEVGİLİSİNİN DİZLERİNDE OTURDU
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SEVGİLİSİNİN DİZLERİNDE OTURDU

Benson, gecenin bir bölümünde sevgilisinin dizlerinde oturmayı tercih etti. Genç oyuncu bir yandan da sevgilisiyle el ele tutuştu.

4HEM YEMEK HEM SOHBET
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HEM YEMEK HEM SOHBET

Ashley Benson, sevgilisinin dizlerinde oturup bir yandan yemek yedi bir yandan da karşısındaki arkadaşıyla derin bir sohbete daldı. 

5PRETTY LITTLE LIARS İLE TANINDI
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PRETTY LITTLE LIARS İLE TANINDI

Ashley Benson, Hollywood'un son döneminde öne çıkan genç kuşak oyunculardan biri. Pretty Little Liars adlı diziyle tanınan Benson daha sonra da Pixels ve Spring Breakers gibi sinema filmlerinde rol aldı.

6NİŞAN İDDİASI
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NİŞAN İDDİASI

Benson bir süre ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Fakat ikili daha sonra yollarını ayırdı. Benson bir süre ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Fakat ikili daha sonra yollarını ayırdı.

7SEVGİLİSİ ÜNLÜ BİR RAPÇİ
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SEVGİLİSİ ÜNLÜ BİR RAP'Çİ

Gerçek adı Gerald Earl Gillum olan G Eazy, 2014'te çıkardığı These Things Happen adlı albüm ile dikkatleri üzerine çekti. İkinci albümü When It's Dark Out, bir yıl sonra müzikseverlerle buluştu. Son olarak geçen yıl çıkardığı EP'si B-Sides ile gündemdeydi.

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