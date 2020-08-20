Bütün gece sevgilisinin dizlerinde oturdu

30 yaşındaki Benson ile kendisinden bir yaş büyük rap'çi sevgilisi G Eazy, önceki akşam arkadaşlarıyla çıktıkları bir yemekte objektiflere takıldı.
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SEVGİ GÖSTERİSİ
Los Angeles'ta bir restorana giden grup, bir yandan yemek yedi bir yandan da hararetli bir sohbete daldı. Ashley Benson ile G Eazy zaman zaman birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.
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SEVGİLİSİNİN DİZLERİNDE OTURDU
Benson, gecenin bir bölümünde sevgilisinin dizlerinde oturmayı tercih etti. Genç oyuncu bir yandan da sevgilisiyle el ele tutuştu.
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HEM YEMEK HEM SOHBET
Ashley Benson, sevgilisinin dizlerinde oturup bir yandan yemek yedi bir yandan da karşısındaki arkadaşıyla derin bir sohbete daldı.
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PRETTY LITTLE LIARS İLE TANINDI
Ashley Benson, Hollywood'un son döneminde öne çıkan genç kuşak oyunculardan biri. Pretty Little Liars adlı diziyle tanınan Benson daha sonra da Pixels ve Spring Breakers gibi sinema filmlerinde rol aldı.
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NİŞAN İDDİASI
Benson bir süre ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Fakat ikili daha sonra yollarını ayırdı. Benson bir süre ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Fakat ikili daha sonra yollarını ayırdı.
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SEVGİLİSİ ÜNLÜ BİR RAP'Çİ
Gerçek adı Gerald Earl Gillum olan G Eazy, 2014'te çıkardığı These Things Happen adlı albüm ile dikkatleri üzerine çekti. İkinci albümü When It's Dark Out, bir yıl sonra müzikseverlerle buluştu. Son olarak geçen yıl çıkardığı EP'si B-Sides ile gündemdeydi.