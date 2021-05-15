Formunu korumak için egzersizi aksatmıyor

Moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden biri olan Ashley Graham, görüntüsünü korumak için egzersiz programını aksatmıyor. 33 yaşındaki model, önceki gün de arkadaşı Lori Harvey ile birlikte gittiği pilates dersinden çıkışta görüntülendi.
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PİLATES DERSİNE GİTTİ
Bir çocuk annesi ünlü model, tepeden tırnağa siyahlar giymeyi tercih etti o gün. Spor çıkışı da elinde aynı renk çantası vardı. Kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyen Graham, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.
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GEÇEN YIL ANNE OLDU
Ashley Graham ve kocası Justin Ervin, geçen yıl bir erkek bebek sahibi olmuşlardı. Graham, doğumdan sonra fiziksel görüntüsünün değiştiğini, vücudunun genişlediğini ama bu durumdan şikayetçi olmadığını ifade etmişti.
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MODA DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇTI
Şöhreti, sıfır beden modellerin hakim olduğu moda dünyasında "bedensel pozitivizm" akımının öncüsü olarak bulan Ashley Graham bu konuda da şunları söylemişti:
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'DOĞUMDAN SONRA GÖRÜNTÜM DEĞİŞTİ'
"Doğumdan sonra farklı bir bedensel yolculuktan geçmek zorunda kaldım. Bu değişimi anlıyorum ve bununla barışığım." Ashley Graham, bebek dünyaya getirdikten sonra daha da irileşen bedeniyle ilgili sorun yaşamadığını da sözleri eklemişti.
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'SENİN İÇİN EN İYİSİ NEYSE ONU YAP'
Ashley Graham, sadece kilo konusunda değil, farklı fiziksel yaklaşımıyla da gündem olmuştu. Koltuk altlarına epilasyon yapmadığı için eleştirilen Graham "Benim felsefem şudur: Ne zaman istiyorsan o zaman epilasyon yap, ne zaman istiyorsan o zaman bırak, senin için ne iyiyse onu yap."
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'BENİM EN SEKSİ YANIM'
Takipçilerini bedensel pozitivizm konusunda da yönlendiren Ashley Graham, sosyal medya sayfalarında da bu konuda paylaşımlar yapıyor. Kadınlara, kendi bedenleriyle barışık olmayı öğütlüyor. Bu paylaşımlarından birinde de şunları söylüyordu Ashley Graham "Vücudumun en güçlü bölümü? Bacaklarım! Vücudumun en seksi yeri? Gözlerim! Vücudumun en sevdiğim bölümü? Çenem! En önemli bölümü? Gülüşüm!"
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BİR OĞLU OLDU
Ashley Graham, geçen yıl bebek sahibi oldukta sonra Harper's Bazaar dergisi için bir fotoğrafçı olan kocası Justin Ervin'e poz verdi ve dergiye de çarpıcı açıklamalar yaptı. Graham "hamilelik sürecinde yaşadıklarını da samimi bir şekilde itiraf etti. Model bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken yaşadıklarını "Sanki vücudumu bir yaratık ele geçiriyordu" diye tanımladı.
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BEDENİM HIZLA DEĞİŞTİ
Hamilelik sırasında vücudunun çok hızlı değiştiğini fark eden Ashley Graham, bu durumun duygusal açıdan da kendisini zorladığını söyledi. Ama bir yandan da anne olma duygusunun kendisine büyük bir sevinç verdiğini de anlattı Ashley Graham. "Çok heyecanlıydım ve çok iyi bir anne olacağımı biliyordum" diyerek duygularını ifade etti.
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'SIFIR BEDEN' SALTANATINA SON VERDİ
Ashley Graham, kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi. Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi.
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TASARIM DA YAPIYOR
Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.
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10 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor. Graham, Gwyneth Paltrow ile yaptığı bir röportajında kocasıyla tanışıncaya kadar romantik ilişkilerinde hep sorun yaşadığını anlatmıştı. Şu an evli olduğu Justin Ervin ile hayatının yolunda gitmediği bir dönemde tanıştığını söyledi Graham.
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HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Ama olup bitenler onu yanılttı. "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı o dönemi.