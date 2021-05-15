Formunu korumak için egzersizi aksatmıyor

HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Ama olup bitenler onu yanılttı. "Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik "diye anlattı o dönemi.