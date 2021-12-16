Ekonomi Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 15:58 | 16 Aralık 2021 - 15:58

Asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Gelir vergisi ile damga vergisi için karar verildi

Asgari ücrette vergi dilimi ve matrahlarda değişiklik yapılması da gündemdeydi. İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde de düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçmiş olacak. Peki, asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Peki, asgari ücrette vergi dilimi ne oldu?