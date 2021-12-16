Asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Gelir vergisi ile damga vergisi için karar verildi
Asgari ücrette vergi dilimi ve matrahlarda değişiklik yapılması da gündemdeydi. İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde de düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçmiş olacak. Peki, asgari ücrette vergi dilimi ne oldu? Peki, asgari ücrette vergi dilimi ne oldu?
Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.