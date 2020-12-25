Asgari ücrette son toplantı ne zaman? Asgari ücret tespit komisyonu 4. kez toplanacak!
Asgari ücrette son toplantı için geri sayım başladı. Asgari ücrette son üç toplantının ardından neticeye, bakanlık nezdinde yapılacak olan 4. toplantıda varılacak. Milyonlarca işçi ve işveren, söz konusu toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bilgi almak istiyor. Peki, asgari ücrette son toplantı ne zaman? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
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2021 yılı için belirlenecek olan asgari ücret rakamı için üçüncü toplantı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. TÜİK verilerinin gündeme geldiği toplantının ardından rakamların netleşmeye başlayacağı dördüncü ve son toplantı, bu kapsamda beklenti içinde olan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İşte, Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları hakkında bilgi...
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ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.
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TÜİK'İN HESAPLAMASI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.
Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
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SON TOPLANTI NE ZAMAN?
Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.
Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Toplantının kesin tarihi ve saati netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.