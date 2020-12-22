Asgari ücreti belirlemede son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücreti ne zaman belli olacak? İşte en son bilgiler

Asgari ücret görüşmelerinde kritik toplantı bugün gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yapacak. Toplantı öncesi, milyonlarca kişinin merak ettiği ise 4. toplantının tarihi. İşte, 2021 asgari ücret görüşmeleri hakkında en son gelişmeler...



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.



İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.



Komisyon, işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde üçüncü toplantısını yine çevrim içi yöntemle yapacak. Toplantıda, Türk-İş heyeti görüşlerini sunacak ve taleplerini dile getirecek.



Öte yandan, geçen hafta Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu komisyonda, bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.



