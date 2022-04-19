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Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret zam konusu hakkında açıklama

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Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücrete aralık ayında zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından zamlı rakam açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Peki; asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı?

1/3Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı Bakan Bilginden asgari ücret zam konusu hakkında açıklama

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret tutarı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti.' dedi.

2/3ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.' dedi.

 DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

3/3Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı Bakan Bilginden asgari ücret zam konusu hakkında açıklama

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan asgari ücret sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı şu şekilde:

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

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