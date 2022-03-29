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Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı? Asgari ücret zammında son durum

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Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği araştırılan konulardan biri oldu. Asgari ücret 2022 zammı geçtiğimiz yılın aralık ayında belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından yapılan açıklamaya göre asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Peki; asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama

1/3Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı Asgari ücret zammında son durum

Asgari ücret zammı için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zammı hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.’ dedi.

2/3ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan asgari ücret sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı şu şekilde:

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

3/3Asgari ücrete zam gelecek mi, temmuzda ek zam var mı Asgari ücret zammında son durum

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

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