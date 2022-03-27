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Asgari ücrete zam gelecek mi? İkinci ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

#Asgari Ücret#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vedat Bilgin

Asgari ücrete ikinci zam gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Son dönemin öne çıkan başlıklarından olan asgari ücrete olası ek zam hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl ortasında böyle bir değerlendirmenin gerektiğinde esirgenmeyeceğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olmuştu. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ikinci zam olacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları.

1/4Asgari ücrete zam gelecek mi İkinci ek zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklama

Asgari ücrete ikinci zam konusu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirtmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." dedi.

2/4ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan asgari ücret sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı şu şekilde:

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

3/4Asgari ücrete zam gelecek mi İkinci ek zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklama

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

4/4BAKAN BİLGİNDEN AÇIKLAMA

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

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#Asgari Ücret#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vedat Bilgin