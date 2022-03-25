Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Asgari ücrete zam gelecek mi, ek zam var mı? Asgari ücrete ikinci zam hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zam#Asgari Ücret Ek Zam

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağı aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olmuştu. Ek zam hakkında kendisine sorulan bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi, ek zam var mı?

1/3Asgari ücrete zam gelecek mi, ek zam var mı Asgari ücrete ikinci zam hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı hakkında sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.’ dedi. İşte detaylar

2/3ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan asgari ücret sorusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı şu şekilde:

Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?

3/3Asgari ücrete zam gelecek mi, ek zam var mı Asgari ücrete ikinci zam hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret#Asgari Ücret Zam#Asgari Ücret Ek Zam