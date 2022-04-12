Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret ne kadar? İşte son açıklamalar

Asgari ücret ek zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ‘Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak’ açıklamasını yaptı. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında asgari ücrete enflasyon yüzde 36'yken yüzde 50 zam yapıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklama şu şekildeydi:
Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete enflasyon yüzde 36'yken yüzde 50 zam yapıldığını söyledi. Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuşan Bakan Bilgin, memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı verilmesi için düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunun da Mayıs ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.
Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı. 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmiyor.