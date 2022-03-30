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Asgari ücrete zam 2022 gelecek mi? Temmuzda ikinci ek zam yapılacak mı? Asgari ücrette son dakika zam açıklaması!

#Asgari Ücret#Zam#İşçi

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusu, milyonlarca çalışan ve işverenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sinyali vermesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan son dakika açıklama geldi. İşçi, işveren ve kamu temsilcileri katılımı ile yapılan asgari ücret görüşmeleri ile 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olmuştu. Gözler şimdi olası asgari ücret zam oranında. İşte, asgari ücrete ikinci ek zam olacak mı? sorusunun yanıtına yönelik yapılan tüm değerlendirmeler.

1/4Asgari ücrete zam 2022 gelecek mi Temmuzda ikinci ek zam yapılacak mı Asgari ücrette son dakika zam açıklaması

Asgari ücret 2022 ek zam beklentileri devam ederken son dakika açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi dönüşü asgari ücret sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerektiğinde yıl ortasında değerlendirme yapılabileceğini' bildirmesinin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın beklediği soruya yönelik Akbaşoğlu, " asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

2/4ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESİRGEMEYİZ DEMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ESİRGEMEYİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

4/4BAKAN BİLGİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

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#Asgari Ücret#Zam#İşçi