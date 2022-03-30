Asgari ücrete zam 2022 gelecek mi? Temmuzda ikinci ek zam yapılacak mı? Asgari ücrette son dakika zam açıklaması!

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:



“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”