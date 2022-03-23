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Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den önemli açıklama

#Asgari Ücret#Zam#2022 Asgari Ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Aralık ayında, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söylemişti. Şimdi ise asgari ücretre yıl içinde yeni zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, asgari ücrete ikinci zam olacak mı?

1/3Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek Bakan Bilginden önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihsel olarak asgari ücrete en yüksek zammı yaptıklarını ifade ederek, yeni zam tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi. İşte, asgari ücrete yeni zam konusunda merak edilenler...

2/3BAKANDAN ZAM AÇIKLAMASI

BAKAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te uygulanacak olan ‘Üretim Sürecine Katılım’ projesi başladı. Projenin açılışı için Gaziantep’te düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı.

Destek paketiyle devlet, sanayi bölgelerine hem eleman hem maaş vererek istihdamı artırırken üretime de katkı sağlamasının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı desteğinde 3 ay olan istihdam şartı, 3 aylık destek dönemi dahil 1 yıla çıkarıldı. Ayrıca proje kapsamında İŞKUR’un önereceği elemanı istihdam eden sanayiciye, 1 yıl istihdam şartıyla 3 ay boyunca primler dahil ücret desteği verilecek. Pilot bölge seçilen Gaziantep’te başlatılan uygulama, olumlu dönüşler olursa ülke geneline yayılması amaçlanıyor.

3/3Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek Bakan Bilginden önemli açıklama

Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

 

 

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#Asgari Ücret#Zam#2022 Asgari Ücret