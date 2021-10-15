Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2022 asgari ücret zammında son gelişmeler

Çalışma hayatının içinde yer alan yüz binlerce çalışan, asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. 2021'nin son günlerinin yaklaşmasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran çalışanlar, asgari ücretinin ne kadar olacağının yanı sıra, zamlı maaşların ne zaman belli olacağını da sorguluyor. İşte, 2022 asgari ücret zammında son gelişmeler...