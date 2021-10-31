Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2022 asgari ücret zam görüşmelerinden son bilgiler
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti ne zaman belirleyeceği merak konusu oldu. Çalışma hayatı içinde yer alan milyonlarca asgari ücretli işçi, 2022 asgari ücret zammının ne zaman belli olacağını ve zam miktarının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak asgari ücret zam pazarlık görüşmeleri, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yeni rakamı belirlemesi için ise tarihler sorgulanıyor. İşte, 2022 asgari ücret zammı hakkında son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.