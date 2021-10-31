Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2022 asgari ücret zam görüşmelerinden son bilgiler

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.



Öte yandan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise, aralık ayında görüşmelerin başlayacağını belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret hiç olmadığı kadar önemli." dedi.



Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.