Asgari ücret zammı haberleri: Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yeni asgari ücret tutarı belli oldu mu?
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Yeni asgari ücret tutarı belli oldu mu? Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda zam tutarının belli olacağı tarih için 13 Aralık Pazartesi gününün işaret edilmesi nedeniyle vatandaşlar sık sık bu sorulara yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısı sonrası netleşecek olan yeni asgari ücret 2022 yılında geçerli olacak. İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...
Son dakika haberi.. 2022 Yeni asgari ücret maaş zam görüşmeleri 1 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl milyonları ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bir araya geliyor. 4. son toplantı sonrası 2022 asgari ücret zammı netlik kazanacak.
İlk üç toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu mutabakata varamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ciddi oranda asgari ücretin artacağını açıklamıştı. Bilgin, "Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
İlk üç toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu mutabakata varamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ciddi oranda asgari ücretin artacağını açıklamıştı. Bilgin, "Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
SON TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret 4. yani son toplantısının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararını bu hafta sonuna kadar duyurulması gündemde.
Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi gözler 4. toplantıda.
2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.
Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi gözler 4. toplantıda.
2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.
"CİDDİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi.
Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.
Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."
Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi.
Bilgin, "Bu süreci yönetirken, asgari ücret çalışanlarımızı, emekçilerimizi korusun, aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçte, enflasyonist ortamda, salgın sonrası bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların aşağı yukarı başta bütün Avrupa ve gelişmiş ekonomileri büyük zorluklara soktuğu bir aşamada Türkiye'ye de bir rahat nefes aldırsın diyoruz. Bu düşünceyle rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti.
Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."
Asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha anlamlı olduğunu çünkü ekonomide dalgalanmaların yaşandığını dile getiren Bilgin, enflasyonist bir ortam nedeniyle asgari ücretin bu kadar tartışıldığını ve bu kadar çok önem atfedildiğini söyledi.
Bilgin, "Bu süreci yönetirken, asgari ücret çalışanlarımızı, emekçilerimizi korusun, aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçte, enflasyonist ortamda, salgın sonrası bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların aşağı yukarı başta bütün Avrupa ve gelişmiş ekonomileri büyük zorluklara soktuğu bir aşamada Türkiye'ye de bir rahat nefes aldırsın diyoruz. Bu düşünceyle rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener asgari ücret sürecinde yaşanan gelişmeleri, CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener son toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Enflasyon üzerinde artış belirtiliyor. İşveren tarafı da enflasyon üzeri zam diyerek ortaya rakam koyuyor. Benim beklentim 4000-4100 lira gibi bir artış. Enflasyon şu anda yüzde 21.3, gıda enflasyonu yüzde 28 bunun ortalaması yüzde 25 gibi bir oran.
İşveren tarafı da bu konuda uzlaşıya yakın. Arada ben çok uçurum olmadığını düşünüyorum. 3600-3700 lira üzerinde, devletin feragat edeceği rakamları da düşününce bu rakam artıyor. Bu pazarlıktan sonra bu rakamların 3700 üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum. Bu bir ayrılık değil bence uzlaşı sağlanacak."
Şener, sürece bakarak aralık ayının son haftası gelmeden net ücretin belirlenebileceğini "İşveren tarafı artışa razı zaten. İşçi tarafı da yüksek tutuyor beklentilerini. Ben orta noktanın bulunacağını düşünüyorum. Hem hükümetin de işverenin de talepleri karşılayacağını düşünüyorum. Yüksek enflasyon oranlarında sosyal devlet açısından enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor. Aralık sonuna kadar süre var ama tarafların verdiği mesajlar 4 toplantıda bu iş bitecek şeklindeydi. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar çerçevesinde... Bütçe de Meclis'ten geçince çok daha hızlı telafuz edilecek. İlla ki 15'inde rakamlar netleşecek değil. 16-17'sinde de netleştirilebilir. Ama ben önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum.” sözleriyle dile getirdi.
“Enflasyon üzerinde artış belirtiliyor. İşveren tarafı da enflasyon üzeri zam diyerek ortaya rakam koyuyor. Benim beklentim 4000-4100 lira gibi bir artış. Enflasyon şu anda yüzde 21.3, gıda enflasyonu yüzde 28 bunun ortalaması yüzde 25 gibi bir oran.
İşveren tarafı da bu konuda uzlaşıya yakın. Arada ben çok uçurum olmadığını düşünüyorum. 3600-3700 lira üzerinde, devletin feragat edeceği rakamları da düşününce bu rakam artıyor. Bu pazarlıktan sonra bu rakamların 3700 üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum. Bu bir ayrılık değil bence uzlaşı sağlanacak."
Şener, sürece bakarak aralık ayının son haftası gelmeden net ücretin belirlenebileceğini "İşveren tarafı artışa razı zaten. İşçi tarafı da yüksek tutuyor beklentilerini. Ben orta noktanın bulunacağını düşünüyorum. Hem hükümetin de işverenin de talepleri karşılayacağını düşünüyorum. Yüksek enflasyon oranlarında sosyal devlet açısından enflasyona ezdirilmemesi gerekiyor. Aralık sonuna kadar süre var ama tarafların verdiği mesajlar 4 toplantıda bu iş bitecek şeklindeydi. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar çerçevesinde... Bütçe de Meclis'ten geçince çok daha hızlı telafuz edilecek. İlla ki 15'inde rakamlar netleşecek değil. 16-17'sinde de netleştirilebilir. Ama ben önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum.” sözleriyle dile getirdi.
İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.